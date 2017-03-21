Комиссия по экономике обсудит изменения закона об алкоголе

Союз производителей и поставщиков алкоголя считает, что в нынешнем виде поправки противоречивы и неясны. Законопроект предлагает запретить рекламу алкоголя в соцсетях и выделить для продажи спиртного отдельные зоны, закрытые от остальных товаров. Так, алкогольные напитки должны располагаться отдельно от других товаров, их не должно быть видно с улицы.

Отметим, что требование об отдельных площадях для алкоголя коснется только крупных продавцов – коалиционные партнеры смягчили ограничения для небольших магазинов. Также было решено отказаться от запрета на продажу алкоголя на заправочных станциях. Кроме того, будут запрещены дегустации алкоголя в магазинах и, т.н. happy hour – возможность в определенные часы покупать алкоголь по льготной цене.