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В 2016 году Эстония потратила на прием беженцев более 2,5 млн евро ({{commentsTotal}})

Беженцы в центре Вао на уроке эстонского языка. Автор: Прийт Симсон/Delfi
Эстония
Эстония

По данным Министерства финансов, в 2016 году в Эстонии потратили на прием беженцев 2,7 млн евро. 17% из этой суммы составляют средства, полученные из Евросоюза.

Расходы Эстонии касаются людей, перемещенных из Греции и Турции. Деньги требуются, например, на проверку информации о людях, опросы, программу адаптации прибывших, услуги опорного лица и переводчика, а также на изучение эстонского языка, передает ERR Uudised со ссылкой на Õhtuleht.

Выделенные в 2016 году на прием беженцев 2,5 млн евро разделили между Министерством внутренних дел, Департаментом полиции безопасности (КаПо) и Департаментом полиции и погранохраны.

В прошлом году затраты Министерства социальных дел на работников, занимающихся беженцами, составили 82 585 евро, расходы на беженцев из зоны военных действий были покрыты из разового пособия, выделяемого странам Евросоюза.

Министерство образования вложило в обучение беженцев, изучение эстонского языка и поддержку интеграции 152 800 евро, которые получили из госбюджета.

О расходах этого года известно, что из резерва Министерства финансов на покрытие расходов, связанных с миграционным планом, Министерству юстиции было выделено 33 000 евро, 123 205 евро – Министерству социальных дел и 1 778 000 – МВД.

Согласно миграционному плану, Эстония в течение двух лет примет до 550 человек.

Редактор: Ирина Киреева



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