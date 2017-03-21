Адвокат ходатайствует о закрытии уголовного дела Сависаара

По словам защитника бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, присяжного адвоката Оливера Няэса, его клиент по состоянию здоровья не может участвовать в судебном процессе.

Няэс на прошедшем 21 марта в Харьюском уездном суде предварительном заседании высказал просьбу прекратить судопроизводство в отношении Сависаара в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус сказал BNS, что до сих пор ничто не указывало на серьезные проблемы со здоровьем у Сависаара. "Подобных просьб не поступало в течение года и трех месяцев. Сависаар нанят Центристской партией на должность исторического консультанта и встречается с избирателями", - перечислил Эвестус обстоятельства, которые, по его мнению, не позволяют предположить, что состояние здоровья Сависаара является совсем плохим.

Эвестус добавил, что если в ходе процесса возникнет такая потребность, всегда можно будет вызвать скорую помощь и суд сможет в текущем порядке решить, может ли Сависаар участвовать в заседаниях.

Суд примет решение в связи с заявлением защиты к 13 апреля.

Также Няэс ходатайствовал об отстранении ведущего госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса, поскольку он, по мнению адвоката, был пристрастным во время досудебного производства. Однако суд это требование не удовлетворил.

На первом предварительном заседании, прошедшем 16 февраля, защита Сависаара подала просьбу о предоставлении дополнительного времени на предъявление акта защиты в связи с большим объемом дела. Суд эту просьбу удовлетворил и назначил второе предварительное заседание на 21 марта. Открывающее судебный процесс заседание намечено на 12 июня.

Защищающий бизнесмена Александера Кофкина адвокат Айвар Пильв ранее говорил BNS, что Кофкин не пойдет на соглашение. Пильв подчеркнул, что его клиент ни в чем не виновен и что, если понадобится, они готовы доказывать это в порядке общего судопроизводства.

Обвинение

Государственная прокуратура в конце ноября прошлого года предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю городского собрания Таллинна, центристу Калеву Калло, а также одному из бывших советников мэрии и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей.

В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ведущий госпрокурор госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в ходе предварительного следствия были объединены три рассматривавшихся уголовных дела, в рамках которых были предъявлены обвинения в совершении преступлений. В рамках уголовного дела для гарантии конфискации арестованы наличные деньги на сумму более 200 000 евро. "Расследование данных эпизодов достигло новой стадии, то есть передачи акта обвинения в суд. Поскольку судебное разбирательство только предстоит, детальное обнародование собранных в рамках дела доказательств и содержания обвинения состоится в зале суда", - сказал Эвестус.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.

Предварительное следствие по делу провел Департамент полиции безопасности под руководством госпрокуратуры.