ФОТО: в суде проходит второе предварительное заседание по делу Сависаара

Харьюский уездный суд проведет во вторник второе предварительное заседание суда по уголовному делу обвиняемого в коррупции бывшего председателя Центристской партии и отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара и предпринимателей.

В рамках этого же дела обвинения предъявлены Центристской партии и Прийту Кутсеру.

Сегодня суд вынесет решение по представленным на предыдущем предварительном заседании ходатайствам, стороны смогут подать новые прошения. Открывающее судебный процесс заседание намечено на 12 июня.

По словам адвоката Эдгара Сависаара Оливера Няэса, его клиент на согласительное судебное производство не пойдет. В свою очередь генсек Центристской партии Яак Ааб заявил, что организация не исключает возможности согласительного производства. Возможно также, что будет подано ходатайство о прекращении дела со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого.

Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар обвиняется в использовании средств городского бюджета в собственных интересах. Также ему предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитного. Обвинение Центристской партии предъявлено по одному эпизоду.