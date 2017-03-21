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На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм ({{commentsTotal}})

"Дом для русалок" Автор: материалы для прессы
Культура
Культура

В четверг на экраны эстонских кинотеатров выйдет фильм узбекского режиссера Ёлкина Туйчиева "Дом для русалок", созданный в результате сотрудничества эстонских, узбекских и российский кинематографистов.

Премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале. Фильм также принимал участие в конкурсной программе кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге и был удостоен Национальной кинопремии Кыргызстана "Ак илбирс" ("Снежный Барс") в номинации "Лучший фильм Центральной Азии", передает menu.err.ee.

"Дом для русалок" – мистический триллер о любви и одиночестве.

В главных ролях – актер ташкентского театра "Ильхом" Сейдулла Молдаханов, узбекская киноактриса Шахзода Матчанова и дебютантка – Юлия Усадова.

Музыку к фильму написали участники российской группа "2 Siberians" Юрий Морозов и Артем Якушенко.

Съемки проходили в Казахстане и Эстонии.

Премьера фильма в Эстонии будет показана 23 марта в кинотеатре Artis.

Редактор: Ирина Киреева



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