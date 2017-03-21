Рийгикогу одобрил ограничение на использование тонких пластиковых пакетов

Рийгикогу 68 голосами "за" и шестью "против" принял поправку к закону об упаковках, которая существенно ограничивает использование тонких пластиковых пакетов.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, эта тема уже долгое время является актуальной по всему Евросоюзу. Для решения проблемы принята ограничивающая использование пакетов директива, срок принятия которой в Эстонии истек еще в ноябре прошлого года.

Закон предусматривает запрет с 2019 года бесплатной раздачи крупных пакетов в магазинов. Это прежде всего касается пакетов, которые массово раздают во время кампаний по продажам. Сохранится исключение, согласно которому разрешено использовать небольшие тонкие пакеты для первичной упаковки открытых продуктов питания (например, мяса или овощей) или в гигиенических целях (например, при покупке молока в пакете).

"Обширное и необдуманное использование пластиковых пакетов превратилось в угрозу для экологии, на которую следует решительно отреагировать. Нужно изменить привычки людей, повысить их экологическую сознательность и ввести в употребление упаковку, которая поддается повторному использованию и с легкостью утилизируется", – сказал Вакра. Он пояснил, что директива ЕС предусматривает сокращение использования тонких пластиковых пакетов к концу 2019 года до 90 пакетов на человека в год. К концу 2025 года этот показатель планируют довести до 40.

Вакра сослался на результаты проведенного в 2015 году исследования, согласно которому в 500 охваченных исследованием магазинах по всей стране в год на человека используется в среднем около 40 пластиковых пакетов и около 165 тонких пакетов, в том числе для пищевой гигиены используется около 63.

"Главная цель запрета на бесплатную раздачу пластиковых пакетов – заставить потребителя задуматься. Нужен ли мне этот пакет, согласен ли я заплатить за него хотя бы один цент или это просто привычка, от которой я могу отказаться ради более чистой окружающей среды, – сказал Вакра. – Ограничение массового использования пакетов позволит сберечь природу. Из всех видов тары пластиковые пакеты чаще всего оставляют на природе".

После вступления в силу поправок к закону об упаковках магазины должны будут предлагать покупателям и другие варианты упаковки помимо пластиковых пакетов, и это уже делают. Например, в магазинах предлагают бумажные, текстильные и сетчатые пакеты, а также пластиковые пакеты многоразового употребления.

В работе над законом участвовали представители Эстонского союза торговцев и Эстонской торгово-промышленной палаты.