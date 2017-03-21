ФОТО: директора ЦРК Юрия Полякова проводили в последний путь

21 марта в 10 утра в большом зале ЦРК состоялась гражданская панихида по директору Центра русской культуры Юрию Полякову.

Проститься с другом и добрым коллегой пришли сотни людей, среди них: евродепутат Яна Тоом, бывший председатель центристов Эдгар Сависаар, журналист и театральный критик Борис Тух, организатор фестиваля "Золотая маска" Светлана Янчек, старейшины столичных районов Вадим Белобровцев и Раймонд Кальюлайд, вице-мэры Таллинна Таави Аас и Михаил Кылварт, депутаты Рийгикогу Ольга Иванова, Михаил Стальнухин и Виктор Васильев, актер и замдиректора ЦРК Эдуард Тооман и многие другие.

Прощание с Юрием Поляковым продолжится в 12:00 отпеванием в соборе Александра Невского, после чего его похоронят на Александро-Невском кладбище в Таллинне.

Многолетний руководитель ЦРК Юрий Поляков (64) скоропостижно скончался утром 16 марта.

Он родился в 1953 году в России, но с младенческих лет жил в Эстонии. Учился в Таллинне, потом в Петербурге, получив сначала экономическое, а затем юридическое образование.

Поляков в течение многих лет входил в состав Таллиннского городского собрания, был вице-председателем фракции Центристской партии и возглавлял Центр Русской культуры в Таллинне.