Политики и чиновники расскажут в Нарвском колледже о председательстве Эстонии в ЕС

В Нарвском колледже ТУ 27 марта пройдет дискуссия “Euroopal veab, Eesti veab!”, которая посвящена четырем приоритетам во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которое начнется летом этого года. Все желающие смогут задать вопросы по теме министрам и другим политикам и чиновникам, которые приедут в Нарву на это мероприятие.

Дискуссия, которая начнется в 15:00, посвящена четырем приоритетам во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Эстония сосредоточится на темах развития инноваций, дигитализации, вовлечения и безопасности в Европе.

Это будет первое из серии мероприятий “Euroopal veab, Eesti veab!”, на котором прозвучат короткие доклады эстонских министров, политиков и чиновников, а после их выступлений последуют дискуссии с участниками в небольших группах, где все желающие смогут задать вопросы о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза. По возможности предложения будут учтены при планировании программы председательства.

Мероприятие пройдет на русском языке с переводом на эстонский язык с 15:00 до 18:00. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Эстония впервые станет страной-председателем в Совете Европейского союза с июля 2017 года до конца декабря. В Совете Европейского союза государства стремятся найти консенсус в вопросах, представляющих интерес для всех, и пробуют найти баланс между национальными интересами и решениями, подходящими для всей Европы. За столом переговоров часто появляются 28 мнений, из которых под руководством председателя должна сформироваться единая политика.

Более подробная информация о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза находится на специальном тематическом сайте.