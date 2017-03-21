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В учениях Kevadtorm примет участие около 2300 зарубежных военнослужащих ({{commentsTotal}})

Торжественное построение по случаю завершения учений "Весенний шторм". Автор: Фото: Сильвер Микивер, Ханс-Тоомас Саарест, Карл Мартин Ряэстас/mil.ee
Эстония
Эстония

В этом году в военных учениях Kevadtorm ("Весенний шторм") примет участие около 2300 зарубежных военнослужащих.

По планам, в этом году в учениях Kevadtorm наряду с эстонскими военнослужащими также примет участие около 2300 военнослужащих из 13 зарубежных стран, сообщил главный штаб Сил обороны.

Более восьмисот военнослужащих будут представлять на Kevadtorm командующее боевой группой НАТО Соединенное Королевство, второй крупнейший участник — Германия, которая пришлет в Эстонию около 400 военнослужащих.

Входящую в состав боевой группы НАТО Францию на учениях будут представлять до 300 дислоцированных в Эстонии военнослужащих. По планам, подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву.

В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Швеции, Испании и Грузии.

Учения Kevadtorm пройдут в этом году с 8 по 26 мая в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

Редактор: Ирина Киреева



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