Таксофирмы и частные перевозчики по-прежнему недовольны "законом об Uber"

По словам представителей Taxify, Uber и Союза таксофирм, они по-прежнему недовольны предложенными экономической комиссией изменениями в Законе об общественном транспорте (т. н. "закон об Uber").

В начале марта председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк отметил, что занимающаяся законопроектом рабочая группа нашла варианты, которые более или менее устраивают как таксофирмы, так и частников, предоставляющих услуги совместного пользования транспортным средством. Однако член правления Союза таксистов Эстонии Эрмо Контсон с этим утверждением не согласен.

"Я не могу сказать, что мы полностью против законопроекта. Несколько пунктов нас устраивают. Но говорить о том, что рабочая группа нашла устраивающий все стороны вариант – неправильно", – сказал Контсон ERR.

Наш главный вопрос заключается в том, что при равных требованиях к традиционному такси и работающим через мобильные приложения частникам, таксофирмы можно будет легко контролировать, а для контроля частников у полиции и местного самоуправления нет ни ресурсов, ни возможностей, добавил Контсон.

По его мнению, в таком случае частники станут нарушать теперь уже новый закон и не будут нигде регистрироваться.

"При отсутствии контроля в законе нет никакого смысла", – отметил член правления Союза таксистов.

Taxify и Uber тоже недовольны новыми ограничениями.

Для использующих мобильные приложения извозчиков самый проблемный пункт заключается в том, что услуги совместного пользования транспортом может предоставлять только ответственный за автомобиль пользователь.

Если оказывать услуги совместного пользования транспортом смогут только ответственные за автомобиль лица, то это затронет, например, семьи, где используется только одна машина. Поскольку ответственным лицом может быть назначен только один человек, то и оказывать такие услуги сможет только кто-то один. А это будет противоречить основной цели закона — максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сказал исполнительный директор Uber Энн Метсар.

С ним согласен и соучредитель Taxify Мартин Виллиг, который добавил, что в таком случае 65% частников будут вынуждены прекратить свою деятельность.

Также Виллиг отметил, что в случае перехода на электронную форму оплаты, необходимо установить переходный период в 18 месяцев, поскольку сейчас более половины пользователей для оплаты поездки используют наличные деньги.

Председатель экономической комиссии сказал 10 марта, что законопроект собираются направить в Рийгикогу во второй половине апреля, а сам закон планируется принять до Яанова дня. Также Кокк подчеркнул, что выдвинутые предложения нельзя назвать окончательными – решение будет принимать Рийгикогу.