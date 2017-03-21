Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро

Таллинн и баскетбольный клуб "Калев/Крамо" подписали соглашение, согласно которому команда будет в сезон 2016/2017 годов представлять столицу Эстонии. Таллинн за это заплатит 40 000 евро.

Соглашение подписали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и владелец и руководитель команды Ивар Валдмаа.

Соглашение предусматривает финансирование команды городом в размере 40 000 евро (против 25 000 в предыдущем сезоне). Команда обязуется рекламировать Таллинн во время своих выступлений и использовать его символику в своей рекламе, на спортивной форме и в оформлении площадок для матчей, сообщает Раэпресс.

Все это имеет целью, с одной стороны, облегчить горожанам возможность наслаждаться игрой классной команды и его партнеров, привлекать молодежь к занятиям спортом, в том числе путем проведения показательных тренировок, выступлений в таллиннских школах и спортивных клубах, с другой, предоставить команде дополнительные возможности для проведения тренировок и участия в соревнованиях.

Команда поставила себе целью выиграть Кубок Эстонии и первенство страны, а также стать победителем в Балтийской баскетбольной лиге. Первая из этих целей уже достигнута.