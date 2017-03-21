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Дарья Саар: интересы аудитории должны быть выше корпоративных ({{commentsTotal}})

Дарья Саар. Автор: Юло Йозинг/ERR
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Дарья Саар, главный редактор ETV+

Объяснения владельцев "МК-Эстония" на тему отказа печатать программу телеканала ETV+ из-за низких рейтингов телеканала являются формальной отговоркой, считает главред ETV+ Дарья Саар. Руководство холдинга, в который входит еженедельник, просто защищает корпоративные интересы, отказываясь распространять информацию о конкуренте. При этом, интересы читателей отходят на второй план.

В споре, что появилось раньше — курица или яйцо, эфирные рейтинги или желание предоставить своему читателю полную информацию о происходящем на местном телерынке, самое главное — не забыть, собственно, о своем читателе в угоду корпоративным интересам. Не важно, пятьдесят или пятьсот постоянных читателей хотят быть в курсе расписания передач местного русскоязычного телеканала — важно, что эти желающие есть, и они ждут от своего любимого печатного издания уважения к своим интересам.

К сожалению, исполнительный директор медиахолдинга Baltijas Mediju Allianse (BMA) своим заявлением подчеркнул, что не все читатели единственного в Эстонии русского еженедельника "МК-Эстония", который принципиально не публикует программу передач ETV+, равны между собой. И если запросы и потребности подписчиков не совпадают с интересами концерна, в который входят "МК-Эстония" и Первый Балтийский Канал, то уважать и принимать их во внимание совершенно не обязательно.

С великим сожалением сообщаю обратившимся в редакцию ETV+ читателям "МК-Эстония", что их желание получать вместе с любимым еженедельником программу передач ETV+ не будет удовлетворено по решению владельцев издания.

Согласно заявлению господина Антона Блинова (исполнительный директор BMA, прим. ред.), "официальной" причиной игнорирования потребностей своих читателей являются низкие рейтинги телеканала ETV+. На основании данных исследования телеметра EMOR, в январе 2017 года эфирный рейтинг телеканала составил 0,7%, опередив таким образом телеканалы СТС (0,4%) и TLC (0,4%). Однако медиахолдинг исправно печатает программы передач вышеперечисленных каналов, в отличие от ETV+. Как и программу телеканалов Orsent TV и TVN, рейтинги которых, ввиду локальности телеканалов, EMOR не замеряет вообще. Таким образом, рейтинги как таковые являются чисто формальным обоснованием для отказа читателям в публикации программы передач ETV+ на страницах еженедельника.

В данной ситуации хочется посочувствовать редакции еженедельника, вынужденной подчиниться желанию владельцев, и заверить со своей стороны, что телеканал ETV+ и впредь будет вести открытую и дружественную политику в отношении журналистов редакций еженедельника "МК-Эстония" и "Первого Балтийского Канала". Например, недавно приглашение в эфир информационной программы "Актуальная камера" получил корреспондент ПБК Алексей Иванов, и мы также предоставили телеканалу свою помощь в организации интервью с российским продюсером и режиссером Мирой Тодоровской.

Самым важным для нас остается желание предлагать читателям, зрителям, подписчикам возможность получать полную информацию и многообразие мнений. Вне зависимости от того, кому это мнение принадлежит. В век информационных технологий с программой передач телеканала ETV+ можно всегда ознакомиться на портале www.etvpluss.ee, а также получить ее в свой почтовый ящик, подписавшись на рассылку там же, на портале.

Редактор: Екатерина Таклая

etv+


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