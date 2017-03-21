Союз больниц: страхование от врачебных ошибок должно финансироваться государством

Началась разработка законопроекта о создании нового вида страхования здоровья, который позволит компенсировать нанесенный в результате врачебной ошибки вред здоровью без обращения в суд. Союз больниц хотя и одобряет эту идею, но утверждает, что у больниц нет средств для подобных выплат, в связи с чем для запуска системы нужно найти средства в государственном бюджете, пишет портал uudised.err.ee.

"Для пациентов это хорошее решение, а для системы здравоохранения в целом это означает улучшение контроля за качеством оказания медицинских услуг", – отметил председатель правления Союза больниц Урмас Суле.

В то же время создание такой системы очень сложное и дорогостоящее. Суле отметил, что финансирование вызывает вопросы, а для создания устойчивой системы необходимы дополнительные средства со стороны государства.

"Союз неоднократно обращал внимание, что у больниц недостаточно средств для подобных выплат пациентам. В таком случае эти средства будет необходимо выделять за счет других пациентов или за счет медработников. Что по мнению союза неправильно. Другими словами – необходимо дополнительное финансирование", – сказал Суле.

По словам руководителя сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте, министерство тоже не заинтересовано в создании системы за счет здоровья и благополучия других людей.

"Без сомнений, мы это знаем и учитываем. Все стороны сходятся во мнении, что средства не будут выделяться больницами. Это связано и с общим финансированием здравоохранения. В последующие годы в фонд медицинского страхования планируется направить дополнительные средства из госбюджета, равно как это было сделано и в этом году", – сообщила Палусте.

Суле добавил, что Союз больниц считает крайне важным детально разработать новый закон и четко определить, в каких случаях будет действовать страхование, и в каком размере будут осуществляться выплаты.

На данном этапе был озвучен только средний размер страховых выплат – 5000 евро. Палусте отметила, что на пока ничего окончательно не решено и стороны открыты к дискуссиям на эту тему.