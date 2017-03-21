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Движение на автомобилях и мотоциклах в Мериметса будет запрещено ({{commentsTotal}})

Штромка, как часть района Мериметса, попадет под охрану Таллинна. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

Таллинская городская управа подготовила проект постановления об охране зеленой зоны в Мериметса, согласно которому в районе запретят движение на автомобилях и мотоциклах.

"Мы хотим взять эту территорию под местную охрану, чтобы сохранить ценный ландшафт и дать людям еще одну возможность отдыха на незагрязненной природе", - отметил вице-мэр столицы Арво Сарапуу.

Зеленая зона в Мериметса находится сейчас в ведении Таллинского департамента окружающей среды, туда разрешен свободный доступ людей, там можно собирать ягоды, грибы и другие дары леса. В случае взятия территории под охрану там нельзя будет без специального разрешения ездить на моторном транспортном средстве, на велосипеде - только по тропам и дорожкам с покрытием, на лошадях - только по специально отведенным трассам, сообщает Раэпресс.

Сейчас зоне угрожает, с одной стороны, растущая антропогенная нагрузка, а с другой - стремление использовать ее под застройку. Для обычных посетителей взятие зоны под охрану ничего, в сущности, не изменит.

Редактор: Артур Тооман



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