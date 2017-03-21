Осенью в Какумяэ откроется новый детский сад

Во вторник был торжественно заложен краеугольный камень нового детского сада в районе Хааберсти – в Какумяэ, на улице Веэризе 1.

"Уже сейчас в дошкольных детских учреждениях столицы более 300 свободных мест, но в некоторых районах, особенно развивающихся, ощущается их нехватка", - отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В Хааберсти все детские сады построены почти 40 лет назад в Вяйке-Ыйсмяэ.

Уже нынешней осенью 132 ребенка из Какумяэ смогут начать осваивать новый детский сад рядом с домом.

Всего в детсаду будет до 140 мест, разделенных на шесть групп. Стоимость его строительства, без учета кухонного и другого вспомогательного оборудования, составит около 2,3 млн евро. Все средства пойдут из городского бюджета.