Убытки Nordica оказались меньше прогнозируемого

Убытки эстонской национальной авиакомпании Nordica за первый хозяйственный год продолжительностью 15 месяцев оказались меньше прогнозируемых 15 млн, сообщил финансовый руководитель предприятия Ахто Пярл.

"В начале 2016 года мы заявили о своей цели в течение 15 месяцев достигнуть уровня в минус 15 млн евро. Но мы приближаемся к гораздо лучшему показателю, чем ранее заявленный результат", – сказал Пярл на встрече с журналистами.

"В течение ближайшего месяца мы надеемся обнародовать соответствующие данные", - отметил он.

Летом прошлого года Nordica сообщила, что первый финансовый год Nordica продлится 15 месяцев и по его окончании убытки составят приблизительно 15 млн евро. На 2017 год были запланированы убытки в размере 6 млн евро, на 2018 год – 3 млн, а к 2019 году компания намерена добиться прибыли.

Фирма Nordic Aviation Group (Nordica) приступила к обслуживанию авиарейсов в ноябре 2015 года после отрицательного решения по вопросу о предоставлении госпомощи прежней национальной авиакомпании Estonian Air и прекращения ее деятельности. Nordic Aviation Group AS была создана 9 октября 2015 года, таким образом, она может представить свой первый отчет за финансовый год 30 июня 2017 года.

Новые направления

С весны Nordica начнет сезонные рейсы в Гамбург. С 16 мая по 3 октября полеты на этом маршруте будут осуществляться три раза в неделю.

С 8 августа будет больше авиарейсов в Гётеборг.

Авиарейсы в Санкт-Петербург Nordica начнет с 15 мая.

Всего в летний сезон у Nordica будет 19 направлений.