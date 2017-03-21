Жители Петербурга любят Таллинн и Нарву

По данным автобусного оператора Lux Express, в 2016 году жители Петербурга больше всего ездили в Таллинн и Нарву.

В прошлом году в Таллинн из Петербурга отправилось 64% от общего числа петербургских пассажиров Lux Express.

Второе место занял пограничный город Нарва, который, как отмечает оператор, популярен в том числе для шопинга или летнего пляжного отдыха в регионе. Его посетило 16,7% пассажиров.

Третье место занял Йыхви. В него чаще всего ездят к родным и друзьям. В прошлом году он был интересен 8,6% петербургских пассажиров компании, сообщает газета "Деловой Петербург".

Второй по численности населения город Эстонии и одновременно знаменитый центр образования в стране — город Тарту не попал в первую тройку и занял только 4-е место (5,4% туристов) в рейтинге популярности у жителей Петербурга.

Топ-5 замыкает Силламяэ — наиболее близкий из участников рейтинга после Нарвы город к российско-эстонской границе. На его долю пришлось 2,8% пассажиров Lux Express.

"Если не учитывать Таллин, то, как правило, жителям Петербурга интересны города региона Ида-Вирумаа, — отметил генеральный директор ЗАО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Здесь они предпочитают посещать своих родственников, летом проводить пляжный отдых, а также открывать для себя новые достопримечательности Эстонии".

Райте Реммель отметил, что в ближайшее время для россиян могут стать привлекательными города на западе страны, а также Курессааре, находящийся на острове Сааремаа. Сегодня Курессааре, по словам главы "Евролайнса", пользуется спросом у жителей Финляндии и Латвии. Обычно они ездят туда в спа-центры.

Остальные 2% посещений петербургскими туристами в прошлом году приходится на три города: Кохтла-Ярве, Раквере и Валга, находящийся на границе с Латвией.