Из-за загрязнения воздуха в Йыхвиском здании суда всех работников отправили домой

Работники суда и прокуратуры из Йыхви отправлены по домам, потому что Департамент здоровья установил превышение нормы летучих органических веществ в помещениях. В начале марта работники жаловались на запах газа. Причина плохого воздуха в здании не установлена. Тем не менее заседания суда продолжаются, поскольку в судебных залах работает автономная вентиляция.

Запах газа в здании Йыхвиского суда, где располагается и окружная прокуратура, обнаружили еще 7 марта. Работники суда проинформировали Спасательный департамент и управляющую недвижимостью госкомпанию Riigi Kinnisvara AS. Людей из здания вывели, судебные заседания прервали.

Спасатели тогда проверили здание, но источника загрязнения не обнаружили. Они посоветовали проветрить помещения. На следующий день суд продолжил работу.

Несмотря на то, что проблема с запахом не была найдена, сотрудники суда заказали экспертизу в Департаменте здоровья. Ответ из департамента пришел 20 марта. Его результаты показали, что проблема с качеством воздуха в здании Йыхвиского суда есть. Департамент рекомендовал до устранения проблемы людям в помещениях суда не находиться. Всех работников суда и прокуратуры отправили работать из дома до 27 марта.

По словам пресс-секретаря Вируского уездного суда Кристины Отс, служащие суда размещены во временных помещениях или работают из дома. Заседания суда не отменяли, так как в судебных залах работает автономная система вентиляции.

Заместитель директора Департамента здоровья Елена Томасова, сославшись на то, что суд не является поднадзорной организацией, и обратились они в департамент, как к независимым экспертам, подробно о результатах экспертизы рассказывать не стала.

Она лишь сообщила, что, действительно, концентрация летучих органических веществ в пробах воздуха, взятых из помещений суда, была выше нормы.

Поиском проблемы занимается Riigi Kinnisvara.

Новое здание Вируского уездного суда в Йыхви, где находятся суд, прокуратура и служба уголовного надзора, было построено в 2011 году.