В горсобрании Таллинна Юрия Полякова заменит Игорь Грибовский ({{commentsTotal}})
Скоропостижно скончавшегося директора Центра русской культуры Юрия Полякова в депутатском корпусе Таллиннского городского собрания заменит тренер по джиу-джитсу Игорь Грибовский.
Такое решение во вторник, 21 марта, приняла Таллиннская избирательная комиссия.
Грибовский (51) вошел в состав горсобрания, поскольку находившиеся в списке выше него Олег Силянов и Юхан Хиндов от аналогичной возможности отказались.
На муниципальных выборах 2013 года член Центристской партии Игорь Грибовский получил в Хааберсти 155 голосов.
Юрий Поляков ушел из жизни 16 марта. 21 марта его проводили в последний путь.
Редактор: Сергей Михайлов