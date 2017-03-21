Ласнамяэский молодежный центр возглавит Данила Кузнецов ({{commentsTotal}})
Новым заведующим Ласнамяэским молодежным центром станет Данила Кузнецов (22) - нынешний руководитель Федерации уличного спорта Эстонии.
Соответствующее назначение в среду, 22 марта, на своей очередной сессии намерена утвердить Таллиннская городская управа.
Данила Кузнецов стал победителем открытого конкурса на замещение вакансии заведующего Ласнамяэского молодежного центра, в котором приняли участие 9 кандидатов.
Во вторник, 21 марта, Кузнецов сказал корреспонденту rus.err.ee, что работа в молодежном центре не помешает ему заниматься развитием уличного спорта.
Прежний заведующий центром Сергей Пчелкин, как писал rus.err.ee, в начале февраля стал директором Ласнамяэской школы по интересам, которая распахнет свои двери 1 сентября.
Данила Кузнецов учился в Морской академии, с конца 2012 года он состоит в Центристской партии. На выборах не баллотировался.
Редактор: Сергей Михайлов