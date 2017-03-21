Новым канцлером Минобра может стать Теа Варрак

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, напомнив, что место канцлера освободилось после того, как прежний канцлер Янар Хольм был направлен на работу в Министерство социальных дел на должности вице-канцлера.

В четверг министр Майлис Репс намерена, скорее всего, предложить новым канцлером Теа Варрак, которая сейчас является проректором Таллиннского технического университета по инновациям и международным связям.

Теа Варрак родилась в 1960 году, в 1992 году закончила Таллиннский технический университет по специальности бухгалтерия и экономический анализ. В 1998 году она защитила степень магистра по бизнес-управлению в Тартуском университете.

Руководила экономическим вузом "Майнор", частным вузом "Аудентес" и возглавляла Фонд развития предпринимательства.

В 2005-2006 годах была заместителем министра финансов и в 2006-2011 годах — канцлером Минфина.

С марта 2011 года Варрак занимала пост директора центра инноваций и предпринимательства Таллиннского технического университета, а с сентября 2013 года является проректором Таллиннского технического университета по инновациям и международным связям.