Финансовая разведка: Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег

Руководитель бюро информации по отмыванию денег рассказал, что финансовая полиция обнаружила проходящие через эстонские банки схемы по отмыванию российских денег лишь в 2014 году, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства было невозможно.

Международная группа журналистов в сотрудничестве с "Новой газетой" опубликовали 20 марта расследование о том, как международные банки отмывали российские деньги. Через Эстонию в период с 2011 по 2014 год прошло около 1,6 млрд долларов.

"Эстония, конечно, не занимает первое место среди стран, через которые отмывали "грязные" деньги из России. Лидером в данной конкретной схеме были банки Молдовы и Латвии", - ответил порталу rus.err.ee руководитель Бюро информации по отмыванию денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд.

По данным бюро, опубликованный в "Новой газете" рейтинг банков, через которые отмывались деньги не соответствует действительности. "Однако описанные журналистами схемы, по нашему мнению, являются подлинными", - добавил Рейманд.

По словам полицейского, эстонская финансовая система была использована для транзита российских денег. "Во многих случаях движение денег проходило через счета с одного оффшора на другой, а потом деньги распылялись по счетам тысячи компаний и частных лиц в разных странах. Поступившие в Эстонию суммы не задерживались здесь, а перечислялись в другие страны".

Бюро начало разбираться в этих финансовых схемах весной 2014 года, когда деньги, пришедшие из Молдовы, уже ушли из эстонской финансовой системы. Поэтому заморозить эти средства было уже невозможно.

"В расследовании этих схем мы сотрудничаем с целым рядом стран. Разбирательство показало, что деньги, поступившие в Эстонию из Молдовы, имели российское происхождение. Молдавские суды принимали решения о взыскание иллюзорных долгов с российских компаний. Однако установить правонарушение без содействия между государствами в получении информации невозможно. По нашим данным, начато несколько уголовных расследований для разоблачения этапов схемы отмывания денег в Молдове и России", - добавил Рейманд.

По его словам, конечно, попытки отмыть российские деньги через эстонские банки предпринимаются и сегодня. Однако провернуть такую же по масштабу схему будет сложно.

Некоторые банки улучшили систему контроля и противодействия отмыванию денег.

В ходе расследования журналистов стало известно, что через эстонские банки в период с 2011 по 2014 год было отмыто порядка 1,6 млрд долларов (рекордная для Эстонии сумма), полученных незаконным путем.

Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 095 413 долларов), Krediidipank (121 906 746 долларов), SEB (31 532 254 долларов), эстонский филиал банка Citadele (2 526 302 долларов), Swedbank (1 907 334 долларов), Tallinna Äripank (3 362 129 долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов, неизвестно.