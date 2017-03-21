Зарплаты медикам в Эстонии хотят повысить задним числом

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский выразил надежду на то, что рост зарплат медиков можно будет обеспечить задним числом - с 1 апреля.

Представители сектора здравоохранения ознакомились во вторник, 21 марта, с планом министра здоровья и труда Евгения Осиновского по обеспечению стабильности финансирования здравоохранения, передает пресс-служба Министерства социальных дел.

По окончании встречи стороны подписали протокол о совместных намерениях, в котором подтвердили общую необходимость в увеличении доступности качественной и своевременной врачебной и сестринской помощи.

"На встрече прошла плодотворная дискуссия об устойчивости системы здравоохранения и обеспечении лучшей доступности врачебной помощи жителям Эстонии. Как сектор здравоохранения, так и министерство совместно с Больничной кассой считают, что необходимо увеличить объем финансирования здравоохранения", – сказал Осиновский.

"Дополнительное финансирование здравоохранения должно улучшить доступность и стабильность лечения, чтобы гарантировать людям своевременную и качественную помощь врачей и сестер. Я благодарю сектор здравоохранения за сегодняшнюю конструктивную дискуссию", - добавил он.

По словам министра, есть и готовность к повышению зарплат медиков в соответствии с предложением государственного примирителя от начала этого года.

"Мы договорились, что сектор здравоохранения дождется решения правительства по стратегии госбюджета в апреле этого года. Затем можно будет заключить коллективный договор и задним числом, с 1 апреля, обеспечить и рост зарплат медиков", – пояснил Осиновский.

Во встрече приняли участие представители союза врачей, профессионального союза работников здравоохранения, союза больниц, союза скорой помощи, общества семейных врачей, союза сестер, а также Больничной кассы и Министерства социальных дел.