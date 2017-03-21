Бизнесмены Эстонии просят МВД отменить миграционную квоту для рабочей силы

"Въездная квота является одним из крупнейших препятствий на пути вербовки работников из третьих стран и таким образом решения проблемы нехватки рабочих рук, а также интернационализации наших предприятий", - написал в обращении к министру внутренних дел председатель союза Тоомас Тамсар.

Он напомнил, что в прошлом году квота была выполнена еще до конца календарного года, а в этом году она может оказаться исчерпанной уже летом. "Опасение, что отмена иммиграционной квоты приведет к массовому притоку рабочей силы и нехватке рабочих мест для местных жителей, ничем не обосновано", - отметил Тамсар.

По его словам, реальность пока говорит об обратном: из-за нехватки специалистов, не принимаются нужные решения об инвестициях и, как результат, не появляются новые рабочие места и для жителей Эстонии. "По-прежнему верховенство остается за разрешением от Кассы страхования от безработицы, в соответствии с которым в первую очередь надо найти работника в Эстонии и в ЕС", - написал Тамсар.

Вопрос об оплате труда иностранцев союз предлагает решить так, что требование уплаты среднегодовой брутто-зарплаты заменить требованием уплаты среднегодовой зарплаты по секторам. Тамсар напомнил, что больше средней зарплаты в Эстонии получает всего лишь 35% работников.

Работодатели также предлагают прибывающих в Эстонию для временной или краткосрочной работы людей включать в регистр народонаселения работников, поскольку с этим связан целый ряд услуг, оказываемых государством и местными самоуправлениями.

"Это требование действует, например, при включении в список семейного врача, при получении льгот на проезд в общественном транспорте, или места для ребенка в детском саду или школе", - отметил Тамсар. У лиц, краткосрочно работающих в Эстонии, также есть право получать от государства публичные услуги, поскольку они работают, платят налоги и вносят свой вклад в экономику страны.

Работодатели считают также, что на основании разрешения на работу должны иметь право занять рабочее место в Эстонии и граждане третьих стран, поскольку хотя в Эстонии как-будто бы есть работники, подходящие на то или иное место, но при этом они на самом деле работать по специальности не хотят.

"Реальность же такова, что наибольшей проблемой является найти желающих выполнять простую работу в перерабатывающей промышленности", - добавил Тамсар.

Работник, прибывающий в Эстонию из стран вне Европейского Союза, при необходимости не может снизить свою трудовую нагрузку или уйти в неоплачиваемый отпуск, поскольку ему нужно платить минимальную зарплату, как того требует Закон об иностранцах. Однако работодатели считают, что в случае обоснованной необходимости работнику-иностранцу можно временно снизить трудовую нагрузку и в этот период платить ему за меньший трудовой вклад, в том числе, если эта плата окажется и ниже установленной законом.

Союз работодателей считает также необходимым уменьшить бюрократию, связанную со сменой рабочего места, поскольку если сейчас работник хочет сменить место работы и устроиться к другому работодателю, ему приходится повторять весь цикл действий, связанных с ходатайством о виде на жительство.

"Мы предлагаем внести поправку, в связи с которой если работник прожив в Эстонии и проработал здесь определенный период времени, при желании сменить место работы он не должен заново ходатайствовать о виде на жительство", - отмечается в письме.