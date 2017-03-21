Актуальная камера 21.03.2017 (18:00)

Артем Гареев представил в Русском театре свой второй спектакль - "Бред вдвоем" по пьесе Эжена Ионеско. И, на мой взгляд, никаким абсурдом в этой бьющей по всем органам чувств постановке и не пахло. Видимо, наша жизнь уже давно абсурднее любой пьесы Ионеско.