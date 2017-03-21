Актуальная камера 21.03.2017 (18:00)

Дарья Саар: интересы аудитории должны быть выше корпоративных
Объяснения владельцев "МК-Эстония" на тему отказа печатать программу телеканала ETV+ из-за низких рейтингов телеканала являются формальной отговоркой, считает главред ETV+ Дарья Саар. Руководство холдинга, в который входит еженедельник, просто защищает корпоративные интересы, отказываясь распространять информацию о конкуренте. При этом, интересы читателей отходят на второй план.
Артем Гареев представил в Русском театре свой второй спектакль - "Бред вдвоем" по пьесе Эжена Ионеско. И, на мой взгляд, никаким абсурдом в этой бьющей по всем органам чувств постановке и не пахло. Видимо, наша жизнь уже давно абсурднее любой пьесы Ионеско.
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам на состоявшемся 21 марта заседании приняла решение направить правлению парламента рекомендации по формированию планов зарубежных визитов, отметив, что в отношениях с Россией следует избегать сфер, которых касаются санкции ЕС.