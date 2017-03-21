Лукашенко заявил о задержании готовивших провокации боевиков

По его словам, они прошли обучение в "лагерях с оружием". Кроме того, как стало известно, Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной, передает во вторник Би-би-си.

Заявление Лукашенко прозвучало на фоне обострения напряженности в стране, где в начале марта прошли митинги против так называемого "налога на тунеядство".

Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, на границе с Украиной досматриваются проезжающие автомобили и ведется тщательная проверка документов у тех, кто въезжает.

Днём ранее пограничники заявили, что им удалось предотвратить прорыв автомобиля с территории Украины. В машине якобы находилось оружие и вещество, похожее на тротил.