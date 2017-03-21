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Лукашенко заявил о задержании готовивших провокации боевиков ({{commentsTotal}})

По словам Лукашенко, предупреждение о подготовке провокаций пришло из Европы. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы страны задержали "пару десятков боевиков, готовивших провокации".

По его словам, они прошли обучение в "лагерях с оружием". Кроме того, как стало известно, Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной, передает во вторник Би-би-си.

Заявление Лукашенко прозвучало на фоне обострения напряженности в стране, где в начале марта прошли митинги против так называемого "налога на тунеядство".

Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, на границе с Украиной досматриваются проезжающие автомобили и ведется тщательная проверка документов у тех, кто въезжает.

Днём ранее пограничники заявили, что им удалось предотвратить прорыв автомобиля с территории Украины. В машине якобы находилось оружие и вещество, похожее на тротил.

Редактор: Сергей Михайлов



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