Комиссия Рийгикогу учит депутатов правильно общаться с Россией

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам на состоявшемся 21 марта заседании приняла решение направить правлению парламента рекомендации по формированию планов зарубежных визитов, отметив, что в отношениях с Россией следует избегать сфер, которых касаются санкции ЕС.

Как отметил председатель комиссии Марко Михкельсон, депутатам рекомендуется избегать официальных встреч, на которых речь может пойти о санкциях ЕС в отношении России.

Внешняя политика Эстонии в отношении России последовательна и соответствует общей политике Европейского союза, подтвердил Михкельсон. "В общении с Россией ключевым условием является прекращение агрессии против Украины и полное выполнение Минских соглашений", - добавил Михкельсон.

Обзор развития отношений Эстонии и России представил комиссии политический директор МИД Эстонии Пауль Теэселу.

В ходе дебатов члены комиссии по иностранным делам отметили, что не следует поддерживать проведния таких официальных визитов, в которых может быть поставлена под сомнение единая позиция ЕС в отношении России. Комиссия не осудила парламентское общение, парламентарии могли бы поддерживать межпарламентское общение на уровне отдельных парламентариев или на уровне парламентских групп дружбы.

"Инициатива членов парламента общаться вместе с деловыми кругами Эстонии с российскими партнерами не вызывает осуждения. Вопросы вызывают сопутствующие официальному визиту двусторонние встречи, касающиеся санкционных областей", - сказал Михкельсон, по словам которого вопрос о контактах парламентариев двух стран возник в связи с инициативами финансовой и экономической комиссий

В то же время Михкельсон отметил, что международное сотрудничество с Россиией на парламентарном уровне по сути дела заморожено. Так, Россия, например, отстранены как от встреч Парламентской ассамблеи совета европы ПАСЕ, так и от встреч Парламентской ассамблеи НАТО.

В финансовой и экономической комиссиях Рийгикогу состоялось обсуждение визита в Москву. Экономическая комиссия в четверг решит, принимать ли вместе с предпринимателями участие в ярмарке транспорта и логистики TransRussia в Москве.