Министр обороны Польши обвинил Туска в предательстве национальных интересов

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич обратился в генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить действия бывшего польского премьер-министра Дональда Туска во время расследования авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года.

По мнению Мацеревича, Туск, который сейчас занимает пост председателя Европейского совета, предал интересы Польши, не предприняв необходимых мер по расследованию крушения, передает во вторник Би-би-си.

В результате катастрофы Ту-154 при заходе на посадку на аэродром Смоленска погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, находившиеся на борту президентского лайнера.

О содержании обращения министра обороны в прокуратуру сообщает польское государственное новостное агентство PAP, корреспонденты которого, как они утверждают, видели документ.

Представитель генпрокуратуры подтвердила получение обращения из министерства обороны и то, что в нем содержатся обвинения в предательстве национальных интересов в ракурсе катастрофы под Смоленском, однако никаких имен не назвала.

Это серьезное обвинение в адрес Туска: по польским законам, предательство национальных интересов карается тюремным заключением на срок до десяти лет. Журналисты агентства PAP сообщают, что Мацеревич обвиняет Туска в том, что тот позволил расследовать катастрофу российской стороне.