Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в основную сетку представительного турнира в Майами с призовым фондом свыше 7,6 млн долларов США.
Во вторник, 21 марта, в матче второго, заключительного круга квалификации Контавейт (WTA 112) за 58 минут обыграла представительницу Бельгии Алисон ван Эйтванк (WTA, 138) - 6:3, 6:2.
Эстонка реализовала пять из шести брейк-пойнтов, один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.
Редактор: Сергей Михайлов