Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку

В Ийзаку открылась баскетбольная школа игрока сборной Эстонии Рейнара Халлика (33). По словами спортсмена, изначально он хотел открыть свою школу в родной Нарве, но нехватка залов вынудила его скорректировать планы.

Ранее в эстонском баскетболе действовала лишь школа имени олимпийского чемпиона Тийта Сокка. Рейнар Халлик также решился на подобный шаг, осуществив таким образом свою мечту. К небольшому сожалению баскетболиста, начало было сделано в Ийзаку, а не в родной Нарве, сообщила поздно вечером во вторник, 21 марта, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

"Это была моя самая первая мысль - открыть школу в Нарве, но там, к сожалению, не так уж много нормальных залов. Именно из-за этого мы не открылись в Нарве", - сказал Халлик.

21 марта был подписан договор о сотрудничестве между школой Халлика, союзом баскетбола Эстонии и волостями Ийзаку и Мяэтагузе. В этих волостях живет около четырехсот мальчишек и девчонок, которые уже с сентября могут стать первыми воспитанниками школы.

Одним из самых болезненных вопросов существования школы является вопрос финансирования. Предполагается, что источников будет несколько, но пока это не потоки, а лишь небольшие денежные ручейки.

"Сейчас мы все делаем своими руками, и, конечно, надеемся, что спонсоры будут нам помогать нам, потому что без этого никак", - сказал сам Халлик.

Уже летом в школе Рейнара Халлика пройдет первый спортивный лагерь.