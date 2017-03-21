Жители Луунья на глазах премьера выступили против принудительного слияния волости с Тарту

Жители волости Луунья вышли на акцию протеста против принудительного объединения с городом Тарту в рамках административной реформы. Власти местного самоуправления уверена: волость способна на самостоятельное существование.

Визит премьер-министра Юри Ратаса в волость Луунья Тартуского уезда начался с краткого диалога с несколькими десятками демонстрантов, выступающих против принудительного объединения с соседним городом Тарту. В акции протеста приняли участие и местные фермеры, у которых возник ряд опасений в связи с грядущей административной реформой, сообщила во вторник, 21 марта, "Актуальная камера" (ETV+).

Демонстрантов поддерживает и администрация местного самоуправления, представители которой борются против объединения с соседями уже несколько месяцев и даже обращались по этому вопросу в Государственный суд.

Волостной старейшина Ааре Андерсон заверяет, что экономические показатели Луунья позволяют волости успешно существовать независимо от Тарту.

"Все конкретные показатели, касающиеся, к примеру, доходов на одного жителя, величины бюджета, прироста населения и демографической структуры - в волости Луунья проживает очень много молодёжи - всё это указывает на нашу способность к устойчивому развитию в долгосрочной перспективе", - говорит Андерсон.

Премьер-министр Юри Ратас отреагировал на демонстрацию местных жителей сдержанно, отметив, что у руководства волости есть ещё почти 2 месяца, чтобы представить правительству свою точку зрения на потенциальное объединение.

"Считаю, что так и должно быть, что местные жители активно участвуют в дискуссии. До 15 мая у волостных собраний и управ есть время, чтобы взвесить предложения правительства, и столь активное участие населения в определении судьбы своего родного края крайне похвально", - комментирует Ратас.

Если представленные местными самоуправлениями аргументы не заставят правительство изменить свои планы, то договорённости между объединяющимися волостями и городами должны быть достигнуты уже к 15 июня.