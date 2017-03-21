Актуальная камера 21.03.2017 (20:00)

Дарья Саар: интересы аудитории должны быть выше корпоративных
Объяснения владельцев "МК-Эстония" на тему отказа печатать программу телеканала ETV+ из-за низких рейтингов телеканала являются формальной отговоркой, считает главред ETV+ Дарья Саар. Руководство холдинга, в который входит еженедельник, просто защищает корпоративные интересы, отказываясь распространять информацию о конкуренте. При этом, интересы читателей отходят на второй план.
Артем Гареев представил в Русском театре свой второй спектакль - "Бред вдвоем" по пьесе Эжена Ионеско. И, на мой взгляд, никаким абсурдом в этой бьющей по всем органам чувств постановке и не пахло. Видимо, наша жизнь уже давно абсурднее любой пьесы Ионеско.
Жители волости Луунья вышли на акцию протеста против принудительного объединения с городом Тарту в рамках административной реформы. Власти местного самоуправления уверена: волость способна на самостоятельное существование.