В среду в Эстонии будет дождливо и ветрено

В ночь на среду - облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег или дождь в сочетании с сильным ветром: от 5 до 15 м/с, на островах порывами до 20 м/с. Температура воздуха от 0 до +3°C.

Днем - облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, преимущественно в виде кратковременного дождя. Ветер юго-западный от 5 до 11, порывами до 15 м/с. Особенно ветрено будет на островах и побережье: там порывами до 20 м/с. Во второй половине дня ветер сбавит обороты, а воздух прогреется до +2...+7 градусов.