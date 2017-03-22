Стали известны новые подробности ДТП с двумя погибшими в Ляэне-Вирумаа

В результате произошедшего во вторник вечером на 86-м километре шоссе Таллинна-Нарва ДТП погибли мужчины в возрасте 28 и 29 лет.

Об этом рано утром в среду, 22 марта, сообщила полиция. К сегодняшнему утру стали известны и другие подробности трагического происшествия.

Так, сотрудники правопорядка установили, что автомобиль Mercedes-Benz C 220, которым управлял 28-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим в обратным направлении грузовиком Volvo FH 440 с 60-летним водителем за рулем.

В результате ДТП погибли водитель Mercedes и находившийся в этой же машине 29-летний пассажир.

По данным сотрудников правопорядка, грузовик с прицепом ехал со стороны Таллинна, а легковой автомобиль двигался в обратном направлении.

Водитель грузовика, 60-летний мужчина был трезв. Он избежал серьезных повреждений.

Дорожное покрытие в месте происшествия было мокрым.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе уголовного расследования.