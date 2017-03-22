Германия впервые депортирует двух уроженцев страны

Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Как подчеркнул представитель министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии. Им также запрещен обратный въезд в страну, передает в среду Би-би-си.

Оба они, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого - из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи - 27 лет.

В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки "Исламское государство".

При этом власти так и не смогли установить, намеревались ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие в ходе возможного теракта, и формальных обвинений против них выдвинуто не было.