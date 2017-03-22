Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок

В среду, 22 марта, на столичном стадионе "Спортлэнд Арена" будет разыгран Суперкубок Эстонии по футболу среди женских команд.

В борьбе за трофей сойдутся чемпион страны "Пярну" и обладатель Кубка Эстонии, таллиннская "Левадия". Поединок начнется в 19:00.

Суперкубок Эстонии по футболу среди женских команд разыгрывается с 2009 года. Шесть раз его выигрывала команда "Пярну", дважды - "Флора".

В 2013 году в поединке за Суперкубок Эстонии "Пярну" разгромила "Левадию" со счетом 5:0.