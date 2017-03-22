Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу отстраняется от управления бизнесом

Вице-мэр Таллинна и председатель совета предприятия Atko Grupp Арво Сарапуу решил отказаться от коммерческой деятельности, чтобы избежать обвинений и спекуляций в свой адрес.

Об этом в среду, 22 марта, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на публикацию в газете Postimees, отметив, что вице-мэр планирует передать руководство бизнесом своему сыну, которого также зовут Арво Сарапуу.

"По всей Эстонии у меня целый ряд предприятий. Это дает возможности для очень многих спекуляций, которые не имеют под собой никаких оснований, а я даже не могу об этом знать", - сказал Сарапуу.

По его словам, он решил отказаться от предпринимательской деятельности и сосредоточиться только на политике.

На прошлой неделе газета Eesti Ekspress написала, что Сарапуу, который отвечает в мэрии за организацию вывоза мусора в столице, через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг.

Сам Арво Сарапуу все обвинения опровергает.