В феврале закупочные цены на молоко в месячном сравнении пошли на спад

В феврале 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии в годовом сравнении продолжили стремительно расти, но в месячном сравнении продемонстрировали минимальное снижение.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в феврале средняя закупочная цена молока составила 325,53 евро за тонну. По сравнению с январем это на 0,33% меньше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают стремительно расти - в феврале они увеличились на 39,9% по сравнению с февралем 2016 года.

В феврале 2017 года предприятия молочной промышленности произвели 7900 тонн питьевого молока, 1900 тонн сливок, 3200 тонн ферментированного молока, 3400 тонн сыра и 1500 тонн творога.