Букмекеры предрекают Эстонии место во второй десятке "Евровидения"

Итальянский певец Франческо Габбани имеет наилучшие шансы на победу в конкурсе "Евровидение-2017", а вот представляющим Эстонию Лауре и Койту Тооме уготована судьба бороться за место во второй десятке - так считают мировые букмекеры.

Корреспондент портала rus.err.ee в среду, 22 марта, ознакомился с котировками букмекерских контор. Главными претендентами на победу в Стокгольме специалисты по ставкам считают Италию, Швецию, Бельгию и Болгарию.

При этом аналитики старейшего букмекера Британии William Hill полагают, что шансы итальянского певца Франческо Габбани на триумф в Киеве заметно выше, чем у представителя Швеции Робина Бенгтссона.

Ставки на победу эстонского дуэта принимаются из расчета 33 к 1. По оценке букмекеров, Эстония сумеет занять 17-е место.

Шансы представителей еще 25 государств, среди которых в том числе Украина, Латвия, Литва, Молдова и Грузия, букмекеры оценили гораздо ниже.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в столице Украины Киеве с 9 по 13 мая.