Президент США Трамп поедет на саммит НАТО в Брюссель

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе.

"Президент ожидает встречи со своими партнерами по НАТО, чтобы подтвердить серьезную приверженность США НАТО, а также обсудить критические для Альянса вопросы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, которое в среду, 22 марта, цитирует Би-би-си.

В Белом доме также сообщили, что 12 апреля Трамп проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить с ним "вызовы национальной и международной безопасности".

Заявление о намерении Трампа посетить саммит НАТО прозвучало на следующий день после того, как стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон пропустит встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, вместо этого он отправится в Россию.

Подобный ход некоторые из союзников США по Альянсу сочли тревожным знаком того, что отношения Брюсселя и Вашингтона могут измениться с избранием нового президента США.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обвинял НАТО в том, что организация безнадежно устарела, а Брюссель называл "адской дырой".