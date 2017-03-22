Свен Миксер отправляется с визитом в США ({{commentsTotal}})
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в среду, 22 марта, отправляется с официальным визитом в США.
В США министр примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран, принимающих участие в международной коалиции, действующей против "Исламского государства", передает служба новостей "Радио 4".
Кроме того, Свен Миксер встретится с американскими сенаторами Джоном Эрнстом, Ангусом Кингом и Кори Гарднером.
Главными темами данных встреч станут безопасность в Европе, а также трансатлантические взаимоотношения.
Миксер вернется в Эстонию в следующий четверг.
Редактор: Сергей Михайлов