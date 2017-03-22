В Ласнамяэ спасатели пришли на помощь запертому в машине малышу

Накануне днем в столичном районе Ласнамяэ спасатели пришли на помощь годовалому ребенку, который оказался запертым в салоне легкового автомобиля.

Об этом в среду, 22 марта, сообщил Идаский спасательный центр, отметив, что инцидент случился в 12:28 на улице Пунане.

Выяснилось, что мать малыша забыла ключи в машине и захлопнула двери на замок.

Вскрыть автомобиль удалось лишь при помощи специальной процедуры, которую осуществили спасатели. Ребенок не пострадал.