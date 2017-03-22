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Прокурор требует наказать писателя Кендера штрафом в 4000 евро ({{commentsTotal}})

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Фото: Судебный процесс по уголовному делу Каура Кендера продолжился 22 марта 2017 года. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония
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В среду, 22 марта, в Харьюском уездном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Кристина Отс, в начале сегодняшнего заседания суд объявил процесс открытым.

На заседании прокурор Леа Пяхкель потребовала наказать Кендера штрафом в размере 3939 евро, передает портал новостей вещания ERR.ee.

Судебный процесс продолжится в четверг, когда с защитной речью выступит адвокат Каура Кендера Пауль Керес.

Процесс над Кендером начался 2 мая 2016 года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявила, что вина Кендера доказана.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.

Редактор: Сергей Михайлов



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