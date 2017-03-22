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Судебный процесс по делу Каура Кендера продолжится в открытом режиме ({{commentsTotal}})

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Фото: Судебный процесс по уголовному делу Каура Кендера продолжился 22 марта 2017 года. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

В среду, 22 марта, в Харьюском уездном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Кристина Отс, в начале сегодняшнего заседания суд объявил процесс открытым.

Предыдущая часть процесса, напомним, проходила за закрытыми дверями.

После завершения рассмотрения доказательств пройдут прения. Эта часть судебного процесса также будет открытой для общественности.

Процесс над Кендером начался 2 мая 2016 года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявила, что вина Кендера доказана.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.

Редактор: Сергей Михайлов



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