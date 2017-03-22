Началось голосование за лучшую памятную монету к 100-летию Балтийских стран

До 5 апреля жители всех балтийских стран смогут поучаствовать в выборе памятной монеты к 100-летнему юбилею республик.

Начиная со вчерашнего дня на сайте www.baltimunt.eu все жители Эстонии и других балтийских стран смогут проголосовать за наиболее понравившийся дизайн 2-евровой монеты, которая будет выпущена специально к 100-летию балтийских республик.

Специально созванное Центробанком жюри каждой из трех стран выбрало для народного голосования по два варианта дизайна: два от - Эстонии, два - от Латвии, и два - от Литвы. Авторов огласят после объявления монеты-победителя 11 апреля.

Памятную монету можно будет использовать в качестве средства оплаты во всей еврозоне. Впервые три страны выпускают монету с единым дизайном.

Голосование продлится до 5 апреля. А 11 апреля будет объявлен набравший наибольшее количество голосов дизайн. Также среди всех проголосовавших будет разыграно 100 новых монет.