LHV: из-за отмывания денег в Эстонии могут возникнуть проблемы с платежами в долларах

По словам директора по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвара Пауля, в результате истории с отмыванием денег, информация о которой была обнародована в понедельник, в Эстонии и Латвии могут возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если Deutsche Bank прекратит выступать в качестве их посредника на местном рынке.

"Любая опубликованная СМИ негативная информация, связанная со столь крупными суммами, отрицательно сказывается на репутации финансовой системы Эстонии. Мы были частью Советского Союза, у нас остается все та же история, в будущем нас будут таким образом рассматривать извне", - сказал Пауль BNS.

"В Эстонии довольно много банков, которым очень сложно найти банк-корреспондент, который предлагал бы доллары США. И эта статья вовсе не улучшит ситуацию, - добавил он. - Говоря конкретно о LHV, мы не предлагаем услугу платежей в долларах. Наша проблема в том, что мы - небольшой неизвестный банк, мы даже в коммерческом отношении не слишком привлекательны для крупных банков".

В Балтии есть один работающий с долларами США крупный корреспондент, Deutsche Bank, и несколько небольших. "Фактически большая часть платежей в долларах на рынке розничных платежей совершается через один банк", - сказал Пауль и добавил, что не исключает, что Deutsche Bank уйдет с эстонского и латвийского рынка.

Deutsche Bank недавно был оштрафован на четверть миллиарда евро, сказал Пауль. В качестве причины указывались зеркальные сделки с выведенными из России деньгами и умышленные действия сотрудников, добавил он. В то же время, если внимательно прочесть решение о штрафе, то реальной причиной была неспособность отслеживать платежи в своих корреспондентских партнерах, сказал он.

Между назначенным Deutsche Bank штрафом и отмыванием денег, информация о котором была обнародована в понедельник вечером, может и не быть связи, а может и быть, сказал Пауль. "Все те деньги, которые проходили здесь, во многом таким же образом прошли через эти крупные банки. Как утверждается, большая часть этих платежей осуществлялась в долларах, что значит, что все эти деньги шли посредством банков-корреспондентов на корреспондентские счета".

"Я считаю, что [масштабное отмывание денег] вряд ли является сюрпризом для главных офисов действующих в Эстонии и Латвии банков-корреспондентов. Они в той или иной мере знали об этой ситуации", - сказал Пауль.

Если бы Deutsche Bank прекратил посредничество при платежаж в долларах в Латвии и Эстонии, в дальнейшем эту услугу смогли бы предлагать клиентам только банки с зарубежными головными офисами, сказал Пауль.

В понедельник международная группа журналистов обнародовала результаты своего расследования, согласно которым в рамках международной схемы было отмыто в общей сложности более 20 млрд долларов, с 2011 по 2014 в Эстонии было отмыто 1,58 млрд долларов неизвестного происхождения.

Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 095 413 долларов), Krediidipank (121 906 746 долларов), SEB (31 532 254 долларов), эстонский филиал банка Citadele (2 526 302 долларов), Swedbank (1 907 334 долларов), Tallinna Äripank (3 362 129 долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов, неизвестно.