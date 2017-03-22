Пентус-Розиманнус назвала Стальнухина и Карилайда сепаратистами

Член парламентской комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) назвала сепаратистами депутатов-центристов Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда за их призывы улучшать экономические отношения с Россией.

Слова Пентус-Розиманнус в среду, 22 марта, приводит портал новостей вещания ERR.ee, отмечая, что политик также потребовала от председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, призвать Стальнухина и Карилайда к порядку.

"Два дня подряд деятели из руководимой премьер-министром партии выступают в эфире ERR с позициями в отношении ведущей войну на Украине и находящейся под европейскими санкциями России, которые не просто противоречат внешнеполитической линии государства, но и тем самым подрывают доверие к Эстонии, которая через несколько месяцев станет председателем ЕС", - подчеркнула Пентус-Розиманнус.

"Если премьер-министру важен внешнеполитический курс Эстонии, то он должен открыто призвать к порядку ведущих себя как сепаратисты Стальнухина и Карилайда, и прекратить всяческие спекуляции относительно общей санкционной политики ЕС", - добавила политик-реформист.

Она напомнила, что антироссийские санкции могут быть сняты только тогда, когда начнут выполняться Минские соглашения и Украина вернет контроль над своими границами.

В понедельник, как писал rus.err.ee, Михаил Стальнухин призвал приступить к восстановлению экономических отношений с Россией на политическом уровне.

"Я предложил в экономической комиссии рассмотреть возможность обратиться к профильной комиссии Госдумы РФ с предложением провести встречные визиты, то есть они к нам в Таллинн, мы - к ним в Москву. И обсудить сугубо экономические проблемы, связанные, в том числе, и с финансами", - сказал Стальнухин в эфире вечерних новостей на ETV+.

Во вторник, 21 марта, в эфире новостной программы ETV "Актуальная камера" Яанус Карилайд назвал позитивными начавшиеся дебаты на тему антироссийских санкций.