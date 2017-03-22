Горхолл лишится худрука и члена правления

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас заявил, что отдал распоряжение об освобождении Меэлиса Пая от должности художественного руководителя Горхолла. А член правления Горхолла Вяйно Сарнет на прошлой неделе сам подал заявление об уходе.

"Меэлис Пай по-прежнему сохраняет свою должность в культурном центре "Сальме", а от должности председателя совета AS Tallinna Linnahall он освобожден", - отметил Аас в передаче "Ringvaade".

Однако, как сообщил портал ERR.ee, Пай по-прежнему остается худруком Горхолла.

"Я отдал распоряжение правлению Горхолла о прекращении договора, чтобы он больше не занимал эту должность. Горуправа может освобождать от обязанностей только членов совета, а трудовой договор я прекратить не могу. Это может сделать только правление, и оно уже получило соответствующее распоряжение", - уточнил Аас.

Член правления Горхолла Вяйно Сарнет подал заявление об уходе

В понедельник антикоррупционная комиссия Рийгикогу обсуждала связанные с проектированием Горхолла вопросы. Председатель комиссии Артур Тальвик отметил, что тогда же комиссию оповестили о том, что член правления Горхолла Вяйно Сарнет на прошлой неделе подал заявление об уходе, передал портал err.ee.

По мнению Тальвика, причиной увольнения может быть его причастность Сарнета к организации конкурса на проектирование Горхолла, в результате чего задание на проектирование составляла фирма Allianss Arhitektid OÜ, которая затем сама и подала конкурсную заявку, намного превысившую имевшийся у города бюджет.

Tallinna Linnahalli AS признало недействительным конкурс на проектирование Таллинского городского холла по причине неподходящей цены, предложенной Allianss Arhitektid OÜ, а также критической оценки, данной конкурсу в ходе надзорного производства Министерством финансов.