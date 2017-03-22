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Целлюлозный завод за миллиард евро лесопромышленники хотели бы построить под Тарту ({{commentsTotal}})

Автор: Рандо Калль/RMK
Экономика
Экономика

Согласно представленному Министерству финансов ходатайству об инициировании государственной специальной планировки, предприятия лесной промышленности Эстонии хотели бы построить в районе Тарту высокотехнологичный завод по производству целлюлозы стоимостью в миллиард евро. Однако место строительства завода еще неизвестно, рассматриваются варианты как в Тартумаа, так и в Вильяндимаа.

В ходатайстве требуется точнее обозначить регион, в котором планируется построить завод, OÜ Est-For Invest указала регион Тарту, сказал журналистам в среду один из инициаторов проекта Маргус Кохава.

По словам Кохава, важно, чтобы в отдаленной перспективе была возможность строительства железнодорожного сообщения, поэтому завод нельзя строить вдали от Тарту.

Группа действующих в лесной промышленности Эстонии инвесторов намерена построить в Эстонии древесно-рафинировочный завод стоимостью в миллиард евро к 2022 году.

30 января фирма ходатайствовала у Министерства финансов о специальной государственной планировке. Правительство должно принять решение в течение 90 дней. "Сейчас решение согласовывают", - сказал Кохава.

Если специальная планировка будет готова, это будет означать выдачу права на застройку, сказал Кохава. После завершения работы над специальной планировкой группы интереса больше не смогут повлиять на процесс, добавил он.

По словам Кохава, составление специальной государственной планировки длится 2,5 года, для инвесторов это пугающе долгий срок, поскольку за 2,5 года ситуация на рынке может заметно измениться.

Группа инвесторов примет решение об инвестиции в 2019 году, в случае положительного решения об инвестиции, стороны планируют включить в проект также стратегического инвестора и зарубежные банки.

Редактор: Дина Малова

Источник: BNS



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