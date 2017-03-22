В руководстве парламентской фракции центристов изменений не произошло

В среду, 22 марта, состоялись ежегодные выборы руководства фракции Центристской партии. Согласно результатам голосования, на посту председателя фракции продолжит работу Керсти Сарапуу, а ее заместителями останутся Валерий Корб и Эрки Сависаар.

На пост председателя фракции была выставлена лишь одна кандидатура – Керсти Сарапуу. За то, чтобы она продолжила руководить фракцией проголосовало 19 членов фракции из присутствующий на месте 25 депутатов. По 19 голосов получили и кандидаты в заместители – Валерий Корб и Эрки Сависаар, передает пресс-служба фракции Центристской партии в Рийгкогу.

По словам переизбранного председателя фракции Керсти Сарапуу, учитывая, что центристы являются крупнейшей партией, входящей в правительство, то ответственность за руководство парламентской фракцией является очень большой.

"Члены нашей фракции большие молодцы. Разумеется, по разным вопросам у нас порой бывают разные точки зрения. И мне кажется, что это правильно и хорошо, так как всем известно, что в споре рождается истина. Ведь в конечном счете, после всех дебатов и рассуждений мы находим общие точки соприкосновения, во имя нашей общей цели – улучшения качество жизни населения Эстонии" - отметила Сарапуу.

В четверг, 22 марта, состоятся выборы руководство Рийгикогу – спикера и двух вице-спикеров. Кандидатом на пост вице-спикера от Центристской партии является опытный политик Энн Ээсмаа.

Реформисты выдвинут в вице-спикеры Таави Рыйваса, а соцдемы предложат на пост спикера Эйки Нестора.